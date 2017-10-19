Возмутившие горожан бетонные лестницы в Гагаринском районе развалились меньше чем за неделю (ФОТО) Рубрики: Городская инфраструктура

Global Look Press



"Помните наши новые лестницы карликов, где гастарбайтеры под себя, а не по ГОСТ перила сделали? Так вот, они уже разваливаются. У дома 43 разрушилась уже в трех местах. У дома 39 пока с виду целая, но зато после работ рухнул забор, крепления которого просто отпилили", - пишет Гусев.



По словам горожан, цемент для лестницы мешали с нарушениями строительных норм, да еще и при температуре ниже нуля градусов. Предыдущая же лестница, у которой были "асфальтовые" ступеньки, благополучно стояла там около 15 лет. "Если на брать в расчет спорность решения из-за эстетического вида и необходимости покраски ежегодной, лестницы были не аварийные и замены не требовали вот на этот брак", - подчеркнул москвич.



Жители Гагаринского района на юго-западе Москвы на минувшей неделе получили от коммунальщиков бетонную лестницу крайне сомнительной конструкции: ее перила оказались совершенно не соответствующими строительным стандартам. Впрочем, на критику очередного образца "ЖКХ-благоустройства" у горожан оказалось не так много времени: лестницы уже начали разваливаться, пишет москвич Сергей Гусев в сообществе Гагаринского района в Facebook "Помните наши новые лестницы карликов, где гастарбайтеры под себя, а не по ГОСТ перила сделали? Так вот, они уже разваливаются. У дома 43 разрушилась уже в трех местах. У дома 39 пока с виду целая, но зато после работ рухнул забор, крепления которого просто отпилили", - пишет Гусев.По словам горожан, цемент для лестницы мешали с нарушениями строительных норм, да еще и при температуре ниже нуля градусов. Предыдущая же лестница, у которой были "асфальтовые" ступеньки, благополучно стояла там около 15 лет. "Если на брать в расчет спорность решения из-за эстетического вида и необходимости покраски ежегодной, лестницы были не аварийные и замены не требовали вот на этот брак", - подчеркнул москвич.



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