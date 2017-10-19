В среду в столице пройдет небольшой снег Рубрики: Погода

Global Look Press



В среду, 1 ноября, в столице вновь ожидается снег, сообщает Гидрометцентр России . Ночью облачно, осадки, местами небольшие (мокрый снег, снег), температура в Москве от ноля до плюс двух, по области от минус трех до плюс двух градусов, ветер северо-западный 7-12 метров в секунду, с порывами 15-20 метров в секунду. Днем облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, температура в Москве от ноля до плюс двух, по области от минус трех до плюс двух градусов, ветер северо-западный 7-12 метров в секунду, с порывами до 17 метров в секунду. Гололедица.



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