Главной темой фестиваля "Путешествие в Рождество" станет театр

Главной темой зимнего фестиваля "Путешествие в Рождество" станет театр. Как сообщили РИАМО
в пресс-службе оргкомитета цикла мероприятий "Московские сезоны", новый 2018 год объявлен в России Годом театра. Посетители фестиваля смогут увидеть сцены из знаменитых спектаклей театров Москвы, выступления лучших уличных театров, а также поучаствовать в тематических театральных мастер-классах.
Фестиваль пройдет с 22 декабря 2017-го по 14 января 2018 года на 70 площадках по всему городу. При этом семь площадок мероприятия впервые откроются на Садовом кольце, а 31 декабря, 1 и 2 января Тверская улица будет пешеходной
. Праздничный пешеходный маршрут протяженностью 2,6 километра организуют от Триумфальной до Лубянской площади, включая улицу Охотный Ряд и Театральный проезд. В новогоднюю ночь площадки будут работать до 2:00, а в час ночи из тридцати точек по всей Москве запустят салют.
При этом расходы на новогоднее оформление Москвы "снизятся" в этом году до 930 миллионов рублей
. В расчете на одного москвича праздничная программа обойдется в 75 рублей, что "дешевле чашки капучино". Затраты, по словам представителей мэрии, удалось сократить за счет арт-объектов и других декоративных элементов, накопленных за прошедшие годы: их используют в нынешнем новогоднем оформлении.