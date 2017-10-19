Главной темой фестиваля "Путешествие в Рождество" станет театр

19 октября 2017 г. Тверскую улицу впервые перекроют сразу на три дня в Новый год, чтобы "ярко гулять"

Главная улица Москвы станет пешеходной 31 декабря, 1 и 2 января. Праздничный маршрут протянется от Триумфальной до Лубянской площади. Там пройдут костюмированные представления, танцевальные шоу, интерактивные игры.